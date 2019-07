V ponedeljek je Planinska zveza Slovenije sporočila, da je med odpravo v Pakistanu umrl vrhunski alpinist Janez Svoljšak, član Alpinističnega odseka PD Kranj. 25-letni Svoljšak je konec junija skupaj s Saro Jaklič, prav tako članico AO PD Kranj, odpotoval proti Karakorumu, njun cilj pa je bil šesttisočak Tahu Rutum. Zgodaj zjutraj 15. julija je med spanjem v šotoru v baznem taboru izgubil zavest in prenehal dihati. Kljub večurnim poskusom oživljanja in nudenju nujne medicinske pomoči Janeza niso mogli rešiti.

Škofljeločan Svoljšak je bil odličen plezalec v skali, v kombiniranih smereh in v ledu. Bil je eden od najuspešnejših slovenskih tekmovalcev v lednem plezanju v disciplini težavnost: leta 2014 je osvojil naslov svetovnega mladinskega prvaka, leta 2016 je postal evropski prvak, hkrati pa je zmagal tudi na tekmi svetovnega pokala.

S Saro Jaklič, članico slovenske mladinske alpinistične reprezentance in tekmovalko v evropskem pokalu v lednem plezanju, s katero sta bila tudi zasebno povezana, sta v Karakorumu nameravala preplezati prvenstveno smer na območju zahodnega grebena 6651 metrov visokega Tahu Rutuma. Na vrh gore je doslej kot edina leta 1977 stopila japonska odprava, leta 2009 pa se mu je po zahodni steni približal ameriški plezalec (zdaj že pokojni) Kyle Dempster, s katerim je Janez plezal skupaj na karakorumski Har Pinnacle.

Svoljšak je začel plezati v osnovni šoli, skupaj z očetom sta se vpisala v alpinistični odsek. Star je bil 12 let, ko sta v domači garaži postavila plezalno steno, vnel se je za športno plezanje, potem pa se je na predlog Andreja in Jasne Pečjak, pionirjev tekmovalnega lednega plezanja pri nas, usmeril v ledne tekme in si z očetovo pomočjo doma uredil odlične pogoje za trening. Bil je sam svoj trener, nove gibe je pogosto našel na posnetkih po spletu, prepričan je bil, da so za dobrega lednega plezalca najpomembnejše izkušnje. Te si je nabiral na raznolikih alpinističnih odpravah in tako v domačih gorah kot v tujih gorstvih ponovil veliko težkih skalnih in kombiniranih smeri. Poleg Pakistana je plezal v Patagoniji in na Aljaski, kombinirane smeri in slapove v kanadskem Skalnem gorovju in v Montani ter Koloradu v ZDA. Opravil je tudi odlična solo vzpona v Schmidtovi smeri v severni steni Matterhorna in na Mont Blanc v enem dnevu po grebenu Innominata.