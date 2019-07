Ob peti obletnici sestrelitve potniškega letala nad vzhodno Ukrajino pozivi k pravici

Sorodniki žrtev sestrelitve malezijskega potniškega letala nad vzhodno Ukrajino so ob današnji peti obletnici sestrelitve okrepili pozive k pravici. Spominski slovesnosti na Nizozemskem in v malezijski prestolnici Kuala Lumpur so pripravili slab mesec po vložitvi obtožnice proti trem Rusom in Ukrajincu.