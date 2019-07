Von der Leynova je že večkrat javno poudarila, da želi spolno povsem uravnoteženo ekipo, torej 14 žensk in 14 moških. Pred dnevi je napovedala celo, da bo članice pozvala, naj predlagajo dva kandidata, moškega in žensko. Pri tem očitno ne bo vztrajala, ne bo pa oklevala s pozivom k novim imenom, če žensk ne bo dovolj.

Ker so prizadevanja za spolno uravnoteženost komisije politično občutljiva, je pričakovati, da bo von der Leynova poskušala svoj cilj uresničiti s pogovori v zakulisju, stran od oči javnosti. Usklajevala naj bi se zlasti z voditelji članic, ki kandidatov še niso predlagale, pretežno po telefonu, ni pa mogoče izključiti niti njenih obiskov v prestolnicah.

V Evropski komisiji uradno ne komentirajo delovanja tranzicijske ekipe von der Leynove. Neuradno pa je iz krogov blizu prihodnji predsednici slišati, da lahko članice, ki bodo predlagale ženske, računajo na resorje v skladu s svojimi pričakovanji. Tako naj bi prihodnja predsednica poskušala članice spodbuditi, naj predlagajo ženske.

Prav tako v Bruslju neuradno izpostavljajo, da po močni politični ekipi Jean-Clauda Junckerja zagotovo ni pričakovati, da bi si nova predsednica zdaj želela tehnokratsko ekipo. Podobno kot za ženske torej velja tudi za kandidate z močnim političnim profilom - nadejajo se lahko boljših resorjev, pojasnjujejo neuradno v Bruslju.

Ni pričakovati, da bi zavrnila kandidate, ki so že bili komisarji

Pri oblikovanju nove komisarske ekipe ni pričakovati, da bi von der Leynova zavrnila kandidate, ki so že bili komisarji in so jih članice zdaj ponovno predlagale, saj so že preizkušeni kadri. Teh je sicer kar nekaj, na primer sedanji komisarji iz Latvije, Slovaške, Irske, Avstrije in Nizozemske, Valdis Dombrovskis, Maroš Šefčovič, Phil Hogan, Johannes Hahn in Frans Timmermans.

Članice naj bi imele do 31. avgusta čas, da predlagajo komisarske kandidatke oziroma kandidate. Nato je v začetku septembra pričakovati pogovore von der Leynove s kandidatkami oziroma kandidati. Sredi septembra pa naj bi se začela zaslišanja kandidatov pred pristojnimi odbori v Evropskem parlamentu.

Poleg omenjenih petih in von der Leynove so znani še naslednji kandidati: Bolgarka Marija Gabriel, Danka Margrethe Vestager, Estonka Kadri Simson, Finka Jutta Urpilainen, Luksemburžan Nicolas Schmit, Madžar Laszlo Trocsanyi in Španec Josep Borrell. Torej, pet žensk in osem moških, večinoma bivši premierji, ministri ali dosedanji komisarji.

Portugalska naj bi predlagala Pedra Marquesa, Češka dosedanjo komisarko Vero Jourovo, med morebitnimi italijanskimi kandidati pa se omenjata Giulia Bongiorno in Giancarlo Giorgetti.

Slovenski premier Marjan Šarec je danes za slovenskega kandidata predlagal veleposlanika pri EU Janeza Lenarčiča. Svojo izbiro je utemeljil z besedami, da je veleposlanik izkušen, pozna delovanje EU in že dolgo dela v diplomaciji. Vlada bo predlog obravnavala na četrtkovi seji.