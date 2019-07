Enaintridesetletni in 195 centimetrov visoki košarkar, ki se znajde na mestu branilca ali krila, se po dveh sezonah, v katerih je igral za aktualnega slovenskega prvaka Sixt Primorsko in bolgarski Balkan, vrača k Olimpiji. »Zelo sem vesel, da sem se vrnil v Zmajevo gnezdo. Z veseljem čakam, da se vse skupaj prične,« je ob podpisu sodelovanja dejal Mirko Mulalić, ki je v minuli sezoni z Balkanom osvojil naslov bolgarskega prvaka, z njim pa nastopal tudi v Fibinem evropskem pokalu. V slednjem je Mulalić zaigral na 13 tekmah in v 26,6 minutah igre dosegal 8,1 točko, 3,2 podaji in 2,2 skoka na obračun.

»Naše moštvo je s prihodom Mirka Mulalića močnejše za izkušenega slovenskega košarkarja, ki lahko na pomoč priskoči na dveh igralnih položajih,« pa je poudaril športni direktor Cedevite Olimpije Sani Bečirović.