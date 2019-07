V pogovoru za makedonsko tiskovno agencijo Mia je v torek zahteval, da makedonsko tožilstvo javno razgrne morebitno vpletenost Janeve v afero.

Janeva je v ponedeljek, ko je sporočila svoj odstop, poudarila, da ne bo dovolila, da bi njeno ime kdo izkoristil za slabitev specializiranega tožilstva ter vključevanja Severne Makedonije v evropske povezave. Odstop Janeve bo začel veljati, ko se bodo makedonske politične stranke dogovorile o novem zakonu, ki bo urejal status posebnega tožilstva, in ko bodo izbrali njenega naslednika.

Zaev je za petek sklical sestanek z voditelji največjih strank v državi, na katerem naj bi govorili tudi o usodi specializiranega tožilstva, je poročal Radio Svobodna Evropa.

Istočasno kot odstop Janeve je v ponedeljek v Severni Makedoniji odmevala tudi vest o priprtju Bojana Jovanovskega.

Jovanovski, javnosti znan pod vzdevkom Boki 13, je sodeloval v različnih resničnostnih šovih. Po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug naj bi Jovanovski skupaj z makedonskim podjetnikom Zoranom Milevskim ob podpori neimenovanega makedonskega tožilca izsiljeval znanega makedonskega poslovneža za osem milijon evrov. V zameno sta mu obljubila oprostilno razsodbo. Po navedbah makedonskih medijev gre pri makedonskem poslovnežu, ki sta ga izsiljevala, za Jordana Orca Kamčeva, ki velja za najbogatejšega Makedonca. Slednji je izsiljevanje prijavil tožilstvu v Skopju.

V javnosti in nekaterih medijev se že več mesecev ugiba, da naj bi bil eden od članov izsiljevalske skupine Jovanovskega sin Katice Janeve. Po nalogu tožilstva za organizirani kriminal in korupcijo so Janevi le nekaj ur potem, ko je sporočila svoj odstop, odvzeli mobitel. Po nekaterih navedbah makedonskih medijev naj bi bila prav Janeva tista tožilka, ki je vpletena v izsiljevanje podjetnika Kamčeva.

Jovanovski naj bi poleg Kamčeva izsiljeval še druge makedonske podjetnike. Nedavno je javno zanikal, da bi to počel skupaj s tožilkinim sinom.

Specializirano tožilstvo je Severna Makedonija ustanovila leta 2015 po pritisku Evropske unije, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Preganjalo naj bi korupcijo, volilne prevare ter prisluškovalne afere v času premierja Nikole Gruevskega. Mandat tožilstva se formalno konča septembra. Makedonska vlada in opozicija naj bi z novim zakonom zagotovili nadaljnji obstoj tega tožilstva.