»Napad je bil izveden v Sofiji v Bolgariji, domnevno pa ga je izvedel 20-letnik,« je za bolgarsko televizijo bTV povedal vodja urada za boj proti kibernetskim napadom Javor Kolev. 20-letnika, ki je bil pristojen za preverjanje odpornosti velikih sistemov na kibernetske napade, so aretirali na delovnem mestu.

Preiskali so njegovo delovno mesto in hišo, je še pojasnil Kolev. Preiskava še poteka, med drugim ugotavljajo, ali je imel 20-letnik pomočnike, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Ob tem je vodja urada za boj proti kibernetskim napadom zatrdil, da elektronskega sporočila, v katerem so hekerji zatrdili, da so izvedli napad, ni mogoče povezati s tem incidentom. Pričakovati je mogoče še več podobnih sporočil s prevzemom odgovornosti za napad, je povedal.

Hekerji so se v Bolgariji dokopali do osebnih podatkov ter informacij o davkih in socialnih prispevkih več kot pet milijonov Bolgarov, tujcev in podjetij, ki so bili shranjeni pri bolgarski finančni upravi (NAP).

Notranji minister Mladen Marinov je sicer v torek ocenil, da bi lahko imel kibernetski napad politično ozadje, saj je bolgarska vlada v ponedeljek potrdila nakup osmih ameriških vojaških letal v vrednosti 1,25 milijarde dolarjev. Zaradi vdora je premier Bojko Borisov sklical varnostni svet.