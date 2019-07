»Izjemno ponosen sem, da so me imenovali za glavnega trenerja Newcastla. To je moj klub iz otroštva, zanj je navijal tudi moj oče. To je zares poseben trenutek zame in mojo družino,« je ob imenovanju dejal Bruce, ki je z vodstvom Newcastla podpisal triletno pogodbo.

58-letni trener je nekdanji strateg številnih angleških klubov, kot so Sheffield United, Huddersfield, Wigan, Crystal Palace, Sunderland, Hull City, Aston Villa in Sheffield Wednesday.