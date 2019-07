Crvena zvezda je po okrogli uri povratne tekme v Beogradu vodila z 2:0. Glede na to, da se je srečanje na gostovanju končalo z 0:0, bi lahko rekli, da so imeli rdeče-beli tekmo pod nadzorom, a prišla je 60. minuta, ki je skazila napredovanje srbskega predstavnika. Gobeljić je z veliko hitrostjo z drsečim startom priletel v Slavickasa, ki je bil v tistem trenutku pri žogi ob avt liniji nekje na sredini igrišča . To je bil eden tistih prekrškov, za katere se z razlogom vprašamo, čemu takšna nespamet. Glavni madžarski sodnik Adam Farkas sicer sprva 26-letnemu srbskemu branilcu ni pokazal ničesar, a se je zatem ob ugovorih soigralcev in pogledu na nesrečnega Litovca vendarle odločil za rdeči karton.

Kakšno kazen bo Gobeljiću naložila Uefa, lahko le ugibamo, se je pa v njegovem imenu takoj po tekmi opravičili trener beograjske ekipe: »V imenu kluba, strokovnega štaba in igralcev se moram opravičiti za nesrečen start in poškodbo, ki je sledila. Ne vem, kaj točno naj sploh povem, igralcu Suduve želim karseda hitro okrevanje. Mučno, težko je bio ... Gobeljić tega ni želel, psihično je povsem na dnu, skupaj sva bila v garderobi gostov,« besede Vladana Milojevića povzema srbski Kurir. Po tekmi je prišla informacija, da ima Slavickas na dveh mestih zlomljeno levo nogo.