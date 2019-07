Zgodba se je začela z dogodkom na družbenem omrežju facebook, naslovljenem Napad na Območje 51, vseh ne morejo ustaviti (ang. Storm Area 51, They Can't Stop All of Us, op. p.). Območje 51 je letalska baza ameriških letalskih sil v Nevadi, tam pa so v preteklosti izvajali skrivnostne vojaške projekte. S to bazo so povezane številne teorije zarote, nekateri pa verjamejo, da tam domujejo Nezemljani.

V opisu dogodka, ki je sprožil pravo spletno evforijo, so zapisali, da je cilj videti Nezemljane in da se, če tečejo kot liki risane serije Naruto, lahko izognejo nabojem, s katerimi jim bodo na območju poskušali preprečiti napad. Na facebooku je svojo udeležbo za dogodek, načrtovan za 20. september, potrdilo 1,4 milijona ljudi, več kot milijon oseb je zainteresiranih.