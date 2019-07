Poslanec iz vrst Zelenih Samuel Cogolati je v torek izjavil, da poročilo potrjuje »javno skrivnost,« da je ameriško jedrsko orožje v omenjeni bazi. »Zahtevamo celovito in transparentno razpravo. Zaustaviti moramo te laži in končati s to hipokrizijo,« je dejal za AFP.

V osnutku poročila so razvidne podrobnosti šestih letalskih baz v Evropi in Turčiji, v katerih naj bi ZDA skladiščile 150 kosov jedrskega orožja, še posebej prosto padajoče bombe B-61. Novica je prišla v javnost sredi vedno večjih skrbi o novi oboroževalni tekmi v Evropi, saj je temeljna pogodba med Moskvo in Washingtonom, ki je končala hladno vojno, tik pred propadom.

Osnutek poročila je pripravil kanadski senator Joseph Day. Poleg letalske baze Kleine-Brogel naj bi imele ZDA jedrsko orožje še v letalskih bazah Büchel v Nemčiji, Aviano in Ghedi-Torre v Italiji, Volkel na Nizozemskem in Incirlik v Turčiji.