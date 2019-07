»Aretacija ne pomeni, da je bila izročitev odobrena. To je zgolj začetek postopka, ki je v rokah ZDA,« je za perujske medije povedal Toledov odvetnik Heriberto Benitez. Postopek bi lahko po besedah strokovnjakov trajal od šest do osem mesecev.

Nekdanji predsednik Peruja, ki je ta položaj zasedal med letoma 2001 in 2006, je uradno obtožen, da je od brazilskega gradbenega velikana Odebrecht prejel 20 milijonov ameriških dolarjev podkupnine, da bi to podjetje zmagalo na razpisu za gradnjo avtoceste med Perujem in Brazilijo. Obtožen je zlorabe oblasti, zarote in pranja denarja v škodo perujske države.

Toledo vse obtožbe zanika in trdi, da so politično motivirane.

Marca je sicer perujsko-izraelski poslovnež Josef Maiman, ki je Toledov prijatelj, priznal, da mu je Odebrecht plačal 35 milijonov ameriških dolarjev za nekdanjega predsednika.

Korupcijskih poslov z brazilskim podjetjem, ki je priznalo, da je izplačalo skoraj 800 milijonov dolarjev podkupnin v 12 držav, so obtoženi še trije drugi nekdanji predsedniki Peruja. To so Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala in Alan Garcia, ki je aprila pred aretacijo storil samomor.