Jašarja višji sodniki pošiljajo v zapor za eno leto, Zagoršaku pa je bila pripisana pogojna kazen leto zapora s preizkusno dobo treh let.

Medtem ko sta sama v zagovoru vztrajala, da sta s svojim početjem želela le pomagati bolnim ljudem, je višje sodišče izpostavilo, da nimata ustreznega dovoljenja ministrstva za zdravje.

Tožilstvo ju bremeni pridelave in razpečevanja prepovedanih substanc, potem ko so policisti januarja 2016 v enem od objektov mariborskega Kulturnega centra Pekarna, ki ga je uporabljal Jašar, zasegli sadike konoplje, konopljino smolo in kremo s THC, poroča Večer.

Prvič je Okrožno sodišče v Mariboru Jašarja in Zagoršaka oprostilo septembra 2017. Predsednica senata Danila Dobčnik Šošterič je oprostilno sodbo argumentirala z razlago, da sta »delovala za in ne proti zdravju ljudi«. A takšna sodba na višjem sodišču ni obstala, ker ni bilo jasno, ali je senat obtožena oprostil, ker je ugotovil obstoj okoliščin, ki izključujejo protipravnost ravnanja Jašarja in Zagoršaka, ali zato, ker ni bilo dokazano, da sta storila kaznivo dejanje. Zato so višji sodniki sodbo razveljavili, obtožena pa sta oktobra lani ponovno sedla na zatožno klop.