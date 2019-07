Prejšnji teden je na vprašanje v zvezi z rojstnim dnevom povedala, da to pač pomeni, da ne postajaš nič mlajši, da pa imaš morda več izkušenj, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Merklova že od novembra 2005 zaseda kanclerski položaj. Njeno delo v javnomnenjskih raziskavah še vedno ocenjujejo z visokimi ocenami, medtem ko njeni Krščansko-demokratski uniji (CDU) podpora upada na račun rasti priljubljenosti Zelenih.

Mediji so se zadnje tedne spraševali predvsem o njenem zdravju, saj jo je na več dogodkih pred javnostjo zajela tresavica. V torek je že drugič na srečanju s kakim tujim državnikom sedela in ne stala, kot je to običajno.

Na srečanju z moldavsko premierko Maie Sandu na kanclerskem uradu v Berlinu sta v torek med igranjem himne obe sedeli, nato pa sta vstali in odšli za častno stražo.

Po nizu tresavic pred javnostjo je Merklova prvič sedela prejšnji teden, ko je z vojaškimi častmi sprejela dansko premierko Mette Frederiksen.

Kanclerko, ki je bila do letos znana po krepkem zdravju, je tresavica pred javnostjo prvič zajela sredi junija, ko se je srečala z novim ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Takrat so sporočili, da je bila dehidrirana, naslednje tresavice pa so označili za psihološko predelavo prvega pripetljaja.

Zdravniki o zdravju Merklove ne želijo ugibati. Zdravje velja v Nemčiji za zasebno stvar, tudi v primeru političnih voditeljev.