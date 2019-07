Za umorjena zakonca so bile usodne obsežne poškodbe glave in možganov, je na torkovi obravnavi pričala sodna izvedenka inštituta za sodno medicino Jezerka Inkret. Primorske novice so poročale, da je Inkretova zatrdila, da žrtvi nista imeli obrambnih poškodb. Dodala je še, da sta žrtvi izgubili zavest po prvem ali drugem udarcu v glavo.

Odvetnik Franc Rojko iz odvetniške pisarne Matoz, ki zastopa hčerki umorjenih zakoncev, je prav tako v torek v imenu ene od hčera vložil premoženjskopravni zahtevek. Zaradi duševnih bolečin ob smrti bližnjega od obtoženega zahteva 15.000 evrov odškodnine.

Po poročanju Slovenski novic je Matić trenutno priprt v koprskem zaporu.

Matiću je obtožen dvojnega umora starejšega para v Krkavčah avgusta lani. Tragediji naj bi botrovali dalj časa trajajoči spori in nesoglasja v zvezi s premoženjem. Na policiji so na novinarski konferenci nekaj dni po tragičnem dogodku pojasnili, da so spori potekali že dlje časa in da bi prav vsebina teh sporov oz. razpleti sodnih postopkov lahko bili eden od povodov za kruto dejanje.