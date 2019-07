Preiskovalna novinarka in blogerka Daphne Caruana Galizia je umrla 16. oktobra 2017 v eksploziji avtomobila, v katerem se je odpeljala izpred domače hiše. Preiskovalci so pod drobnogled vzeli na tisoče klicev oziroma telefonskih številk, povezanih s tisto, s katere je prišel klic za detonacijo usodne bombe. Osumljencem so na sled prišli prek njihovih SMS sporočil, aretirali so jih že decembra 2017. Uradno obtožnico so proti bratoma Alfredu in Georgeu Degiorgiu ter Vincu Muscatu vložili v torek, le nekaj dni pred potekom 20-mesečnega roka, obtoženi pa so, da so pod avtomobil nastavili bombo. Trojica že od prijetja krivde ne priznava.

Detonacija na daljavo Kdaj se bo primer začel, ni znano, je pa pravosodno ministrstvo potrdilo obtožnice, ki so pogoj za začetek sodnega procesa. Tožilec ima sedaj 20 mesecev časa za določitev datuma procesa, za katerega pravni strokovnjaki menijo, da se bo začel šele čez leta, pišejo tuje tiskovne agencije. Sodišča so zavrnila številne prošnje trojice za določitev varščine, kot razlog pa navajala potek policijske preiskave. Ker malteška policija ne verjame, da je trojica umor izpeljala na lastno pest, še vedno išče potencialnega naročnika. Osumljenci jim pri tem niso v nikakršno pomoč, saj po poročanju lokalnih medijev brata Degiorgio in Muscat s policisti niso spregovorili niti besede. Preiskovalci so z zbiranjem dokazov zadnjih enaindvajset mesecev sestavili dokaj jasno sliko jutra, usodnega za 53-letno novinarko. Vince Muscat naj bi imel vlogo opazovalca pred njeno hišo, ko se je odpeljala z dvorišča, je o tem obvestil brata Degiorgio. Eden od njiju naj bi bombo aktiviral z mobilnim telefonom in to kar z jahte, zasidrane v pristanišču v Valetti, kakšnih deset kilometrov stran od eksplozije. Motiv za novinarkin umor še vedno ni povsem jasen, skoraj zagotovo pa je povezan z njenim delom. Napisala je namreč številne prispevke o korupciji, v katero naj bi bili vpleteni malteški premier Joseph Muscat in njegovi zavezniki, pa tudi predstavniki opozicije. Začelo se je s člankom aprila 2016, ko so v javnost pricurljali milijoni strani »panamskih dokumentov«. Caruana Galizia je razkrila, kako je premierjeva soproga po sumljivih kanalih prejela milijon dolarjev od hčerke azerbajdžanskega predsednika. Ob tem je razkrivala tudi številne druge nepravilnosti in umazane posle politikov in poslovnežev, le dan pred smrtjo pa je na svojem blogu zapisala, da je stanje na Malti obupno ter da so barabe povsod. Novinarkini sinovi so po njeni smrti zahtevali odstop premierja, ki mu mnogi očitajo soodgovornost za njeno smrt, ter ga obtožili, da je majhno sredozemsko državo spremenil v mafijski otok. Muscat vztraja, da ni nikakor sodeloval pri tem in da bo naredil vse, da se storilce pripelje pred roko pravice. Za informacije, ki bi vodile do aretacije domnevnih morilcev, je celo ponudil 1,2 milijona evrov nagrade. Pri preiskavi sta lokalni policiji pomagal tako FBI kot Evropski policijski urad Europol. Malteška vlada je v skladu s priporočili Sveta Evrope minuli teden tudi odredila javno preiskavo, s katero naj bi ugotovili, ali bi bilo mogoče napad na novinarko preprečiti.