Trump je konec tedna progresivne demokratske kongresnice, ki se ne strinjajo z njegovo politiko, poslal domov v države, iz katerih so prišle, čeprav so vse razen ene, na katere je usmeril svojo ost, rojene v ZDA. Nato je še tvital, da se mu morajo opravičiti, da podpirajo terorizem, da nasprotujejo Izraelu in sovražijo ZDA.

V resoluciji so Trumpa obsodili zaradi »rasističnih komentarjev, ki so legitimirali in povečali strah in sovraštvo do novih Američanov in ljudi,« ki niso belci oziroma evropskega izvora. Obsodili so ga tudi, ker imigrante in prosilce za azil označuje za »napadalce«.

Resolucija predstavniškega doma kongresa nima praktičnih posledic za predsednika, ki si je s tem le utrdil podporo svoje volilne baze. Republikanci, ki so dan prej morda kritizirali predsednika, so se mu pred glasovanjem postavili v bran in trdili, da ni rasist, kar je tvitnil tudi sam. »Nimam nobene rasistične kosti v svojem telesu,« je tvitnil.