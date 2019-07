»Vesel sem, da sem bil koristen pri najdbi te rakete,« je na novinarski konferenci v Genovi v torek dejal notranji minister in vodja skrajno desne Lige, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Italijanska policija je v ponedeljek javnost obvestila, da je izvedla racije proti neonacistom in aretirala tri ljudi, med njimi nekdanjega volilnega kandidata neofašistične stranke Nova sila Fabia Del Bergiola.

Ob tem so v manjšem skladišču blizu milanskega letališča Malpensa zasegli večjo količino orožja, med drugim raketo zrak-zrak francoske izdelave, ki jo običajno uporablja katarska vojska.

Salvini: Grožnja je bila polna podrobnosti

Salvini, ki je tudi podpredsednik italijanske vlade, je v torek javnosti sporočil, da se je sam obrnil na policijo, ko so obveščevalne službe izvedele za ukrajinsko skupino, ki je pripravljala zaroto za njegovo smrt.

»To je bila ena izmed številnih groženj s smrtjo, ki jih dobim vsak dan in ki jih ne razglašam pred javnostjo. V tem primeru je bila polna podrobnosti,« je nadaljeval.

Policija je po namigu notranjega ministra sprožila preiskavo italijanskih desničarskih skrajnežev, ki so se borili v Ukrajini. Na podlagi te preiskave so nato izvedli ponedeljkove racije.

Na policiji so sicer pojasnili, da gre pri v ponedeljek aretirani trojici za drugo skupino od tiste, ki so jo preiskovali na začetku. Kot so povedali, so neonacista Del Bergiola odkrili, ker se je o prodaji rakete neuspešno pogajal z Italijanom, ki se je v Doneškem bazenu na vzhodu Ukrajine boril proti proruskim separatistom.