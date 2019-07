Priprava te pite ne bi mogla biti bolj enostavna. Potrebujete le listnato testo, nekaj češnjevih paradižnikov in tri različne sire. No, pa še sveže dišavnice, gorčico, sol in poper ter olivno olje, seveda. Če uporabite že razvaljano testo, imate pito za v pečico pripravljeno v slabih desetih minutah.

Še nekaj nasvetov:

Uporabite lahko katero koli mešanico sirov, lahko pa tudi le mocarelo.

Namesto bazilike lahko uporabite tudi origano ali peteršilj.

Za pripravo potrebujete en list listnatega testa – tega lahko pripravite doma, kupite že razvaljanega ali pa uporabite zamrznjenega – tega odmrznite čez noč na sobni temperaturi, nato pa razvaljajte.

Lahko uporabite češnjeve paradižnike različnih barv: rumene, svetlo in temno rdeče.

Pita je dobra topla ali sobne temperature. Poleg odlično sodi skleda solate.

Dober tek!

