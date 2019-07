V četrtek bo spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Na Primorskem bo večinoma suho, drugod pa bodo nastajale plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, najvišje dnevne od 22 od 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bo še nastalo nekaj ploh in neviht. V soboto bo večinoma sončno, popoldne lahko zlasti v gorskem svetu nastane kakšna nevihta.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je šibko območje visokega zračnega tlaka. S šibkim zahodnikom k nam v višinah doteka nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo dopoldne večinoma sončno, popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v Alpah bodo popoldne in zvečer pogoste plohe in nevihte. V četrtek bo ob severnem Jadranu deloma sončno. Drugod bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne se bodo pojavljale plohe in nevihte.