Kljub temu, da je zaključek serije Igra prestolov razdvojil njene oboževalce, to kot kaže ni škodovalo strokovni presoji predlagateljev nominacij za največje televizijske dosežke minulega leta. Poleg letošnjega rekorda se Igra prestolov v 70-letni zgodovini nagrad emmy lahko pohvali tudi z skupnimi 161 nominacijami ter 47 prejetimi emmyji, navaja AFP.

Poleg nominacije za najboljšo dramsko serijo ter več nominacijah v tehničnih kategorijah so kar nekaj nominacij prejeli igralci iz Igre prestolov. Za glavno vlogo sta nominirana Kit Harington in Emilia Clarke, njuni kolegi Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Alfie Allen, Lena Headey, Maisie Williams, Sophie Turner, Gwendoline Christie in Carice van Houten pa so si prislužili nominacije za stranske ali pa gostujoče vloge v seriji.

Med letošnjimi nominiranci je Igri prestolov z 20 nominacijami sledila zgodba o gospodinji, ki je postala stand-up komičarka, podana v Amazonovi seriji Čudovita ga. Maisel, tretja pa je bila HBO-jeva produkcija Černobil z 19 nominacijami.

Za nominacije so bile v igri serije, ki so bile prikazane v 12 mesecih do letošnjega 31. maja. Zaradi tega se po pisanju AFP serije, kot so Majhne laži, Stranger Things in Deklina zgodba niso uvrstile med nominirance. Te so v torek najavili preko videoprenosa iz Los Angelesa, ki sta ga povezovala igralca D'Arcy Carden in Ken Jeong.

Letošnje dobitnike emmyjev bodo naznanili na podelitvi 22. septembra.