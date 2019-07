V sredo so se v Reykjaviku veselo zazibali, v soboto so se javnosti izogibali. Komaj dve tekmi »mlada« je sezona Maribora, pa je že ponudila nasprotji: igrivo evropsko zmago pri Valurju (0:3) in trd, besen, ranljiv domači poraz s Triglavom (1:2). Zato se je pred današnjo povratno tekmo prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakov z Valurjem včeraj v Ljudskem vrtu začelo z opravičilom. »Uvodoma bi se vam želel opravičiti zaradi sobote, ko po tekmi nismo zagotovili sogovornika na novinarski konferenci,« je začel predstavnik kluba Stipe Jerić. »To do vas, ki prav tako opravljate svoje delo, seveda ni bilo korektno. Ampak vseeno prosim za razumevanje, glave so bile še prevroče, nismo želeli prehitro komentirati dogodkov, ki so vplivali na potek tekme, in bi lahko v tistem trenutku prišli do premočnih zaključkov.«

Ker je nogomet oziroma šport stvar trenutka, je kasneje pojasnil Darko Milanič. »Tekme zagotovo ne bomo pozabili, predvsem zato, ker se je na njej zgodilo, kar se je, od odločitev do negativnega rezultata. Ste si ogledali, analizirali storjene napake? Upam, da ste zaključili kot mi in se strinjate, da je bil rezultat upravičen, ker je bilo izredno število napak, ki so ključno odločale o poteku tekme,« je povzel Milanič, ne da bi neposredno omenil sodnike.

Ponuditi navijačem novince Nocoj ga s kreativno, a še ne povsem uigrano postavo ob prednosti treh golov v gosteh čaka novo dokazovanje. Uvodna obračuna z Valurjem in Triglavom sta neločljivo povezana. Če je novi Maribor zlomil sicer čvrstega islandskega prvaka, mu uvertura v državno prvenstva brez klasičnega napadalca ni uspela. »Strategija je bila taka, da z rotiranjem povečamo število igralcev, ki jih bomo imeli na razpolago in imajo manj minut. Konkretno mislim na Rudija Požega Vancaša, da ga čim prej spravimo v tekmovalni ritem,« je Milanič pojasnil taktiko proti Triglavu. Požeg Vancaš, rekordni prestop Maribora, je na Islandiji vstopil v 76. minuti, proti Triglavu pa se je izkazalo, da še ni v formi. »Naši navijači so zelo, zelo pomembni, želiš jim podariti nekaj. V klub pripelješ igralca takega kova in ga moraš ponuditi. To je bilo naše razmišljanje. Ni pa tako, da zmerom zadaneš, odločitev se mi je zdela smiselna in stojim za njo, zavedamo pa se, da imamo različna razmišljanja.«