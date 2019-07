Nogometni klub Olimpija naj bi še do konca meseca dobila novega predsednika. Zdajšnji, Milan Mandarić, se poslavlja, njegov najverjetnejši naslednik pa bo bržkone Gabriele Nardin. Posel je ocenjen na šest milijonov evrov, del denarja pa naj bi po pisanju portala sportnews.hr, ki ga povzema tudi več drugih hrvaških informativnih spletnih strani, pomagal priskrbeti kar nekdanji izvršni direktor zagrebškega Dinama Zdravko Mamić.

Mamić, ki danes praznuje 60. rojstni dan, se trenutno nahaja v Medžugorju v Bosni in Hercegovini, kjer se zaradi utaje davkov v višini 15 milijonov evrov izogiba izročitvi hrvaškim oblastem. Naj spomnimo, da je bil Mamić lani na sodišču v Osijeku obsojen na šest let in pol zaporne kazni.

Pompey fans surely remember the name of Milan Mandarić who now runs Olimpija Ljubljana, but things there aren't going that well and the fans want him out.



He won't even be in Maribor for the big Slovenian derby today; he's in Herzegovina, having lunch with - Zdravko Mamić... pic.twitter.com/cRYphrs9L5