Devet državljank Ukrajine in štiri državljanke Slovenije so se znašle med žrtvami trgovine z ljudmi in zlorabe prostitucije, od konca leta 2017 pa do konca avgusta lani pa so morale spolne storitve ponujati najmanj 700 strankam. Zelo verjetno pa v to nikoli ne bi privolile, če ne bi bile v slabem ekonomskem in socialnem položaju, zaradi česar so tudi postale lahka tarča trgovine z ljudmi in padle v mrežo hudodelske združbe, katere vodja naj bi bil, tako po naših zanesljivih informacijah piše v obtožnici, 67-letni Jože Cank.

300 evrov za celo noč druženja

Člani hudodelske združbe so poleg Canka še Robert Mramor, Maja Cank, Ekrem Pobrić, Marjan Soršak in Peter Bezovšek. Vsem obtožnica očita, da so pet ukrajinskih državljank preslepili s tem, da bodo v nočnem lokalu v Sloveniji, gre za Coctail bar v Medlogu pri Celju, delale kot barske plesalke. Ko jim jih je uspelo prepričati in so odpotovale v Slovenijo, pa so spoznale, da se bodo morale prostituirati, torej za denar ponujati spolne storitve. Za vse, od iskanja in novačenja žrtev do njihovega prevoza v Slovenijo naj bi skupaj s preostalimi člani združbe skrbel Jože Cank, ki je tudi organiziral pridobivanje delovnih dovoljenj za žrtve, nadziral izkoriščanje deklet in nad njimi izvajal celo psihični pritisk, jih ustrahoval in spravljal v podrejen položaj s tem, da jim je govoril, da bodo delovni vizum izgubile, če ne bodo ravnale tako, kot bo rekel on. Kot so že lani celjski kriminalisti razkrili na novinarski konferenci, ki so jo pripravili po obsežni raciji v noči na 31. avgust, so dekleta za spolne storitve zaračunavala od 80, kolikor je stalo pol ure druženja, pa do 100 evrov za eno uro druženja in celo 300 za vso noč. A zaslužek seveda ni ostal njim, dobile so le polovico denarja, druga polovica je pripadla družbi Esit d.o.o., ki je upravljala nočni lokal Coctail bar, kjer je potekala prostitucija in so bile nastanjene žrtve ter za to izdajale račune. Na tak način so fiktivno prikazovali izvedbo zakonite storitve zasebnega pogovora ali spremstva. Porabniki spolnih storitev pa so morali v nekaterih primerih dekletom plačevati tudi koktajle in steklenice penine, s čimer so jih silili tudi v prekomerno uživanje alkohola.