Leta 2004 so Rok Zorko in sodelavci prevzeli vodenje mladinske nogometne šole v Krškem z okoli 100 otroki, ki je sčasoma postala ena najuspešnejših v Sloveniji, saj je v 15 letih vzgojila 17 mladinskih reprezentantov in enega aktualnega članskega (Robert Berić, član francoskega kluba St. Etienne). Po šestih letih vodenja mladinske šole so trenerji mladih želeli dvigniti raven dela v šoli in so leta 2010 v dogovoru z NK Krško ustanovili Nogometno društvo Posavje Krško.

V medsebojni pogodbi sta društvi določili, da bodo trenerji mladih v ND Posavje Krško finančno in strokovno ločeno skrbeli za razvoj osnovno- in srednješolskih vseh krških selekcij ter z njimi nastopali pod imenom NŠ NK Krško. Trenerski kader je z leti zrasel do številke 24, proračun za sezono 2017/18 do 170.000 evrov, januarja je v njej treniralo več kot 200 otrok. A leta 2015 so se začele velike denarne težave NK Krško, ki je igranje v prvi ligi reševalo na čudne načine (prodaja mladincev, kopičenje tujcev in dolga, prekinitev pogodbe z vlagateljem, ki bo epilog dobila na sodišču…). Uprava je rešitev minule sezone, ki se je končala z izpadom iz prve lige, videla v sredstvih mladinske šole, zato jo je nameravala prevzeti.

Pogodba o sodelovanju med NK Krško in ND Posavje Krško je določala, da je slednji upravičen do sredstev Evropske nogometne zveze (Uefa), ki so namenjena izključno za razvoj mladinskih programov. Prvotno so bila sredstva nakazana na NK Krško, na osnovi pogodbe o sodelovanju pa jih je to moralo prenakazati na ND Posavje Krško takoj po prejetju na svoj račun. Ker je imelo NK Krško že lani težave s financiranjem članske ekipe, je neupravičeno zadržalo del Uefinih sredstev in s tem ogrozilo delovanje mladinske šole. Za nameček je vodstvo NK Krško pred januarsko izredno skupščino v klub na hitro sprejelo 31 novih članov, jim podelilo nelegitimne volilne pravice in preglasilo tiste aktivne člane (trenerje mladih), ki so zahtevali spremembo načina vodenja kluba. Člani mladinske šole so želeli izločiti sporne člane, a jim je bilo to onemogočeno, zato so skupščino zapustili.

Za sezono 207.000 evrov Vodstvo NK Krško je tako »ugrabilo« društvo in se želelo polastiti Uefinega denarja (207.000 evrov za sezono 2018/19), kar potrjuje tudi osnutek nove pogodbe, ki jo je klub ponudil nogometni šoli v podpis oktobra lani in ki je bila zanjo nesprejemljiva. Čeprav so trenerji po skupščini še naprej vodili treninge NŠ NK Krško, je NK Krško prvega februarja letos enostransko, brez razlogov in opozorila prekinilo pogodbo z ND Posavje Krško in posledično z vsemi 21 takrat aktivnimi trenerji nogometne šole. Vsi trenerji mladih brez izjeme so ustanovili nov klub pod okriljem ND Posavje Krško (NK Posavje Krško). A ker to ni bil samostojno registriran klub, ni mogel nadaljevati uradnih tekmovanj s svojimi selekcijami. Vseeno so se mladi igralci in njihovi starši večinoma odločili za odhod iz NK Krško. V 15 dneh je odšla skoraj cela mladinska ekipa, veliko kadetov, vse selekcije do U-11, skupaj je več kot 35 igralcev prestopilo v klube izven občine, 15 jih je prenehalo z nogometom. V NK Krško je od skupno 200 otrok ostalo okoli 70, ND Posavje Krško pa jih je imelo že prvi dan po ločitvi pod svojim okriljem okoli sto. A sledile so težave pri uradni registraciji novega kluba (NK Posavje Krško), katerega predsednik je Rok Zorko, in pri uveljavljanju pravice souporabe občinskih nogometnih igrišč, v ozadju pa sta bili politika in občina. Velik politični vpliv se je najprej pokazal na skupščini MNZ Celje, na kateri naj bi vsi klubi člani glasovali o sprejetju novega člana v svoje vrste, kar je prvi pogoj, da bi postal uradno registriran klub. Jože Slivšek, dolgoletni predsednik NK Krško, član SLS, občinski svetnik in nekdanji državni svetnik, je uporabil svoj politični vpliv in klubi niso podprli članstva novega kluba v MNZ Celje. O tem Janoš Zore, trener selekcije letnika 2008 in član uprave NK Posavje Krško, pravi: »Na skupščini so NK Krško predstavljali trije klubski funkcionarji in občinski svetniki, ki so nam želeli preprečiti vključitev v MNZ Celje. Vlado Grahovac, član UO NK Krško, krški podžupan in član SLS, je na skupščini predlagal tajno glasovanje, da bi se lahko manjši klubi nejavno odločili, da nas ne sprejmejo medse. V prvem poskusu nam ni uspelo, na izredni skupščini MNZ Celje aprila pa smo le postali član, kar je pomenilo, da bodo lahko mladi nogometaši v okviru ND Posavje Krško igrali v uradnih tekmovanjih. Na včlanitev NK Posavje Krško je Slivšek odreagiral z vložitvijo tožbe proti predsedniku MNZ Celje, čeprav je v njem podpredsednik.«

NK Krško v rokah politike Po dobljeni prvi bitki je bila na vrsti druga – dogovor z občino za souporabo kompleksa nogometnih igrišč na stadionu Matija Gubec v Krškem (glavno igrišče, pomožno travnato igrišče in igrišče z umetno travo). Nogometna šola je za treninge in tekme večinoma uporabljala zadnji dve igrišči, toda od prekinitve pogodbe med NK Krško in ND Posavje Krško 1. februarja letos jim je to onemogočeno in na njih lahko trenirajo le otroci, ki so člani NK Krško. Ksenja Planinc, članica sveta staršev v NK Posavje Krško, opozarja: »Spet smo trčili ob občino ter njene politične povezave z ljudmi v NK Krško. A starši ne bomo dovolili, da bodo naši otroci postali njihove žrtve. Gre za očitno diskriminacijo otrok na podlagi pripadnosti 'napačnemu' klubu. Ni prav nobenih razlogov, da več kot sto otrok iz ND Posavje Krško ne more trenirati in igrati na teh igriščih, ker so se pač odločili, da ne bodo več člani NK Krško, ki je povsem v rokah politike.« Vodstvo NK Posavje Krško je na NK Krško in občino večkrat poslalo predloge urnikov za igrišče z umetno travo, a brez uspeha. »Jasno je, da se je občina iz nam nerazumljivih razlogov enostransko postavila povsem na stran NK Krško. Gre za čisti interes občine in politike – zanju je pomembno, da NK Krško ostane in obstane v kakršni koli obliki ter da NK Posavje Krško ukinejo. Očitno menijo, da jim predstavljamo preveliko in motečo konkurenco. Zaradi njihovih dejanj in odločitev naši otroci že od februarja trenirajo na vaških travnatih in asfaltnih igriščih po občini Krško, ki so neprimerna, slabo vzdrževana in neurejena ter kot takšna neprimerna za vadbo, sočasno pa so igrišča v Krškem polprazna,« dodaja Planinčeva. Od februarja letos se je ND (NK) Posavje Krško s številnimi dopisi in prošnjami (celotno dokumentacijo hranimo v uredništvu Dnevnika) poleg občine obrnilo tudi na Nogometno zvezo Slovenije, Fundacijo za šport, Inšpektorat za šport, varuha človekovih in otrokovih pravic…, a NK Krško in občina še naprej vztrajata pri svojem. Čeprav je NZS maja v dopisu občini navedla, da »nima zadržkov«, da NK Posavje Krško uporablja termine NZS (14 ur na teden), ki jih ima na voljo kot soinvestitor igrišča z umetno travo. »Prejšnji teden smo od občine, ki je le glasnik NK Krško in lokalne politike, dobili že tretji odgovor, ki je skoraj enak prejšnjima. V njem je župan Miran Stanko med drugim zapisal, da je le od nas staršev odvisno, ali se bodo razmere umirjale ali pa jih želimo še naprej razpihovati. Prav tako nas je pozval, naj delujemo v dobro otrok in naj jih ne vpletamo v spor. Ni nam jasno, po kakšnih merilih je odločil, da za naše otroke ni dostopno igrišče z umetno travo in da so postali drugorazredni občani, ker niso hoteli ostati v NK Krško. Tudi trditve, da izvajanja nogometnih dejavnosti na igriščih na stadionu ne morejo zagotoviti za oba kluba, ne držijo. Tam je dovolj prostora za oba, poleg tega pa je ND Posavje Krško pripravljeno financirati naložbe v infrastrukturo, na primer v garderobe,« napoveduje Planinčeva.