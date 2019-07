Ob vrhuncu delnega Luninega mrka bo dobrih 65 odstotkov Luninega premera zašlo v Zemljino senco, mrk pa se bo končal ob 1. uri zjutraj, so zapisali v društvu. Luna bo sicer danes pri nas vzšla ob 20.39 in bo v Zemljino senco začela prehajati ob 20.42, vendar s prostim očesom polsenčnega Luninega mrka ne bomo zaznali, so še navedli.

Letošnji delni Lunin mrk bo sicer najlepše viden na območju Afrike, nad osrednjo in zahodno Azijo in v večjem delu Evrope, v Sloveniji pa bo za opazovalce najbolje, če izberejo opazovališče, ki med jugovzhodom in jugom nima večjih ovir na obzorju, svetujejo v društvu.

Meteorološka napoved sicer za danes ponoči napoveduje večinoma jasno vreme, so zapisali na spletni strani Agencije RS za okolje.

Astronomsko društvo Orion iz Maribora bo ob jasnem vremenu v sodelovanju z oddelkom za geografijo Filozofske fakultete na platoju pred Filozofsko fakulteto v Mariboru organiziralo javno opazovanje delnega Luninega mrka. Opazovanje se bo začelo ob 21.45, ko bosta poleg Lune na nebu kraljevala še Jupiter in Saturn, so še navedli v društvu.

Pojav Luninega mrka je sicer vezan na značilno medsebojno lego Sonca, Lune in Zemlje, pri čemer se Zemlja nahaja točno med Soncem in Luno in se zato Luna znajde v Zemljini senci. Lunino fazo, pri kateri se to lahko zgodi, imenujemo ščip ali polna Luna. Na naslednji popoln mrk pa bo treba počakati do 16. maja 2022.