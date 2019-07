Sodstvo: Težave in zamude z objavami sodb in dostopom do vpisnikov

Ministrstvo za pravosodje je izdalo predlog sprememb sodnega reda, s katerim za nedoločen čas odlaga javno objavo prvostopenjskih sodb in dostop do podatkov iz vpisnikov. Na vrhovnem sodišču pojasnjujejo, da še vedno niso izpolnjeni tehnični pogoji za zajem in obdelavo sodne prakse prvostopenjskih sodišč.