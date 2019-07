Tudi v občini Kamnik se prebivalstvo vztrajno stara. Ker v občini hkrati z drugimi kraji po vsej Sloveniji delijo tudi stisko prenatrpanih domov za starostnike, so na občini še zlasti odprti za različne pobude, ki bi starejšim omogočile daljše samostojno bivanje na domu. Prepričani so, da so ena takih možnosti sodobne pametne elektronske naprave.

Na pobudo podjetja Eurotronik in fakultete za družbene vede se bo v nekaj gorenjskih občinah, med njimi tudi v občini Kamnik, od septembra izvajal evropski projekt i-evolution za testiranje pametnih rešitev, ki omogočajo daljše samostojno življenje starejših na domu. Prijavnice za vključitev v projekt lahko starejši od 65 let do konca avgusta dobijo oziroma izpolnijo na občini Kamnik.

Pametne naprave za starejše bodo v sklopu projekta, ki je sofinanciran z evropskimi evri, hkrati preizkušali tudi starostniki v izbranih občinah v Avstriji, Italiji in na Nizozemskem. V Sloveniji bo lahko naprave testiralo okrog 200 uporabnikov, okrog 50 naprav bo na voljo občankam in občanom občine Kamnik, so povedali na tamkajšnjem oddelku za družbene dejavnosti in dodali, da so testne naprave zelo enostavne za uporabo.

Testni uporabniki, ki bodo sodelovali v projektu, bodo lahko leto dni brezplačno preizkušali tri naprave z zelo enostavno uporabo: varovalni telefon, varnostno uro in senzorje, ki poročajo o nepravilnostih v vsakodnevni rutini. Varovalni telefon z zaslonom na dotik uporabniku na preprost in prijazen način omogoča komunikacijo z družino ter asistenco kontaktne osebe, pojasnjujejo pobudniki projekta. Varnostna ura uporabniku omogoča samodejno navezavo stika ob nujnih primerih. Ob padcu se namreč samodejno sproži alarm, prav tako pa je z njo možen klic kontaktne osebe prek dotika ali prepoznave glasu.

Prijavnice za vključitev v projekt so do konca avgusta na razpolago na občini Kamnik, na oddelku za družbene dejavnosti, dodatne informacije: Katja Vegel, (01)831-81-42, katja.vegel@kamnik.si. av