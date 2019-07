»Dragi pohodnik, od tu naprej greš lahko samo s primerno gorniško opremo,« s tabel v gorah opozarja virtualna policistka Mojca. Poleg opozorila v slovenščini je besedilo zapisano tudi v angleščini in nemščini. Tri takšne table opozarjajo pohodnike v Ratečah, tri pa so gorenjski policisti, gorski reševalci in predstavniki občine ta teden namestili še na Vršiču.

Slaba opremljenost, slaba informiranost…

»V gorah srečujemo različne ljudi, mnogi so dobro opremljeni. A ob razmahu turizma se vse več ljudi v gore odpravlja pomanjkljivo opremljenih. To v kombinaciji s podcenjevanjem terena zahteva vse več naših intervencij. Opažamo porast intervencij s tujimi državljani. Z njimi imamo več nepotrebnih posredovanj,« pravi Miha Noč, načelnik GRS Kranjska Gora. V zadnjem času prednjačijo Nemci in Francozi, ki po njegovem zaradi nadmorskih višin, ki so pri nas nižje kot drugod po Alpah, ne pričakujejo take zahtevnosti poti. »Največji nevarnosti v gorah sta poleg slabe opremljenosti še nepripravljenost in nevednost. To pomeni, da se pohodnik ne pozanima, v kakšnem stanju je pot, kam gre, kako bo sestopil, da ne ve, kako ravnati, če se znajde v nevarnosti,« našteva Blaž Svetlin iz GRS Kranjska Gora.

»Z zadnjimi tablami, ki smo jih namestili na območju Vršiča, želimo potrkati na vest planincev, da bi se bolje opremljeni podajali na zahtevnejše ture na tem območju, na primer na Prisojnik in Mojstrovko. Letos je bilo že kar nekaj reševanj zaradi neprimerne opreme in obutve. Do določene točke so planinci prišli, od tam naprej pa ni šlo, prav tako ne nazaj, in potrebno je bilo reševanje,« poudarja Bojan Kos iz PU Kranj. Gre za skupen projekt kranjskogorske občine, ki je projekt financirala, Turizma Kranjska Gora, gorskih reševalcev in umetnice Linde Ropret iz Tržiča, avtorice podobe tabel. »Želimo, da bi se te table razširile tudi na druge kraje,« pravijo sogovorniki.