Prišli so na kraj, pa se še ni umirila in ni upoštevala njihovih ukazov, zato so morali uporabiti prisilna sredstva. To je delovalo in odpeljali so jo v prostore za pridržanje. Preiskava gre v smeri kaznivih dejanj nasilja v družini ter zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja.

Isti večer so morali policisti posredovati v okolici Novega mesta. Sprla sta se oče in mladoletni sin, ki je grozil, da bo očeta ubil. Pred prihodom policije je pobegnil, a so ga izsledili. Obeta se mu obdolžilni predlog. Šentjernejski policisti pa so obravnavali 26-letnika, ki je očeta žalil, ga udaril po glavi in lažje poškodoval. Okoliščine še preverjajo.

Okoli 20. ure pa so bili možje v modrem obveščeni o pretepu v okolici Sevnice. Ko so prišli na kraj, so naleteli na poškodovano žrtev, ki so jo reševalci odpeljali v bolnišnico. Po prvih ugotovitvah je šlo tudi v tem primeru za spor med očetom in sinom. Triinpetdesetletnik je sina udaril po glavi, pozneje pa še pretepal z desko. Po zaključku preiskave sledi kazenska ovadba.

Na območju PU Novo mesto so lani obravnavali 131 kaznivih dejanj nasilja v družini (predlani 127) in 102 kaznivi dejanji zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja (predlani 73).