O pogrešani so policiste obvestili v nedeljo okoli 22. ure. Rečeno je bilo, da so jo nazadnje opazili okoli poldneva v bližnji okolici Idrije, potem pa se je za njo izgubila vsaka sled. Nočno iskanje ni prineslo nobenih rezultatov, zato so iskalno akcijo nadaljevali danes zjutraj. Policistom so se pridružili gasilci, vodniki službenih oziroma reševalnih psov ter gorski reševalci, skupno jih je pri iskanju sodelovalo okoli 30. Območje so pregledovali z dronom, pomagali so si s policijskim helikopterjem. Iskali so v Idriji in bližnji okolici, na območju Kobalovih planin, bližnjih kmetij, okolice Cerkovnega vrha v smeri Spodnje Idrije, okolice Razpotja, struge reke Idrijce, grape v smeri Gradnikove ulice v Idriji. Policija je medtem preverjala še druge lokacije, kjer bi pogrešana lahko bila oziroma kjer bi lahko dobili koristne informacije, da bi jo lažje izsledili.

V iskanje je bilo vključenih 36 ljudi. Šestdesetletnico so našli na območju Kobalovih planin več sto metrov pod eno od domačij v naselju Razpotje v bližnji okolici Idrije. Zaradi izjemno zahtevnega terena so jo morali reševati s pomočjo vojaškega helikopterja. Potem so jo s helikopterjem takoj prepeljali na pregled v bolnišnico.