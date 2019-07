Deček je svojim staršem pojasnil, da je zelo pomembno, da se osebno zglasi na postaji. Policistom lahko tako osebno izrazi svojo željo o sanjskem poklicu, oni pa si lahko zapišejo njegovo ime.

Policisti so dečka danes popeljali po postaji in mu predstavili svoje delo, med drugim so ga tudi fotografirali ob policijskem vozilu. Petletnik je zapustil postajo navdušen in polno natovorjen s podarjeno policijsko vrečko, pobarvanko in obeskom za ključe, so sporočili iz tamkajšnje policije.