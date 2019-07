Filharmonija: Sindikati so proti razrešitvi

V zvezi z namero ministra za kulturo Zorana Pozniča, da zaradi izgube pri poslovanju v lanskem letu sproži postopek za razrešitev direktorice Slovenske filharmonije (SF) Marjetice Mahne, so se v ponedeljek sestali tudi predstavniki zaposlenih v SF, ki so vključeni v sindikata SVIZ in Glosa, ter zastopniki Delavskega predstavništva v SF. Udeleženci sestanka so se seznanili z rezultati rednega vsakoletnega ocenjevanja vodstvenega kadra, ki je pokazalo, da direktorica uživa več kot 78-odstotno podporo zaposlenih. Strinjali so se, da je napoved o odstavitvi direktorice prav v času, ko poteka vpisovanje abonmajev za prihodnjo sezono, neprimerna in lahko močno vpliva na poslabšanje vpisa, ki se je v mandatu aktualne direktorice sicer povečal.