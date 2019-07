67. Ljubljana Festival: Maestro Valerij Gergijev in orkester Mariinskega gledališča prihajata še to poletje

Včeraj so pri Festivalu Ljubljana dobili potrditev, da bo na 67. Ljubljana Festivalu tudi letos nastopil maestro Valerij Gergijev s svojim Orkestrom Mariinskega gledališča iz Sankt Peterburga, ki je v preteklih letih postal kar nekakšna stalnica ljubljanskega poletnega festivala. Da bodo ruski umetniki prišli prihodnje leto, se je sicer vedelo že nekaj časa, medtem ko so bili dogovori za letošnjo edicijo praktično do včeraj v zraku.