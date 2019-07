Na dunajskem Grabnu se lahko pohvalijo z razkošno modno četrtjo Goldenes Quartier oziroma Zlata četrt. Na nekaj več kot deset tisoč kvadratnih metrih domujejo priznani modni oblikovalci in trgovine visoke mode, kot so Emporio Armani, Louis Vuitton, Miu Miu, Roberto Cavalli, Brioni, Mulberry, Prada, Yves Saint Laurent, Valentino, Church's, Bottega Veneta, 7 For All Mankinds in s svojim večnim kašmirjem tudi Brunello Cucinelli. Prav tako ima Milano, italijanska modna prestolnica, Modno četrt (Quadrilatero della moda) s štirimi prestižnimi nakupovalnimi ulicami Via Montenapoleone, Via Manzoni, Via della Spiga in Corso Venezia, po njih pa se je skoraj treba sprehoditi in vsaj občudovati sijajne izložbe. Med najelegantnejšimi nakupovalnimi avenijami v Evropi sta brez dvoma tudi Champs Elysees (Elizejske poljane) in Montaigne (nekoč Avenija vdov) v Parizu, prva s svojimi slovitimi širokimi pločniki in druga s prestižnimi butiki.

Kaj pa Ljubljana, ki se z nekaj modnimi revijami na leto močno trudi pustiti pečat ne zemljevidu modnih evropskih prestolnic? Tistega prestiža mode, ki ga pričarata prestiž in sij izložb velikih modnih korenjakov, na naših ulicah, vsaj za zdaj, še ni mogoče zaslediti. Skromen približek na Mestnem trgu ponuja trgovina IKONA z nekaj zvenečimi blagovnimi znamkami, kot so Chiara Ferragni, Religion, Moschino Underwear, Kendal + Kylie, EA7 Emporio Armani, Scotch&Soda, a to je to. Da pa ni tako enostavno predvsem v novo državo in na novo lokacijo pripeljati prestižno znamko, pove Bruno Sedevčič iz podjetja Slowatch, ki je v slovensko prestolnico privabil priznano znamko Montblanc. »Kriteriji za umestitev z lastnim butikom tako priznane znamke, kot je Montblanc, so izjemno visoki. Lastniki tovrstnih znamk se ne odločajo čez noč, temveč na podlagi dlje časa trajajočih izčrpnih tržnih raziskav, katerih rezultati morajo na koncu ustrezati tudi precej zahtevnim kriterijem,« pove Sedevčič, ki pri tem izpostavi ne le lokacijo, temveč tudi število in vrsto turistov, kupno moč, kulturo nakupovanja… »Tudi sama arhitekturna zasnova in oprema butika sta plod njihove zasnove, skupaj z materiali, ki jih v Sloveniji ni mogoče dobiti. Da se je Ljubljana znašla na zemljevidu Montblancovih butikov skupaj z Dunajem, Milanom, Londonom, Parizom in drugimi glavnimi mesti, priča o tem, da je Ljubljana še kako zanimiva za domače in tuje kupce, ki cenijo kakovost, imajo kupno moč in so zanjo pripravljeni tudi plačati.«

In to ne malo denarja, kajti nalivniki montblanc so podobno kot rolex med urami ali kot pravijo poznavalci, rolls-royce med avtomobili. In to ne le v ceni. Kot pravi Sedevčič, tu ne gre zgolj za tradicijo, temveč za precej prepoznaven stil rokodelstva, samih materialov, dizajna, kultnih serij, ki so identične skozi vsa ta leta izdelave zlasti nalivnih peres. »Gre tudi za sila omejene serije, okrašene z dragimi in poldragimi kamni, plemenitimi kovinami, ki pa imajo izjemno vrednost zlasti med zbiratelji tovrstnih pisal,« pove sogovornik. Seveda govorimo o tistih najprestižnejših, kot je denimo montblanc meisterstuck solitaire royal black diamond, za katerega bi odšteli 207.800 dolarjev. Seveda govorimo o pisalih, ki brez dvoma pišejo, vendar večina si tega z njimi niti ne upa. So jih pa zato med drugim uporabljali Charlie Chaplin, James Dean, John F. Kennedy, Marilyn Monroe , danes pa jih še vedno uporabljajo Johnny Depp, Edward Norton, Dwayne Johnson ter mnogi drugi. Morda prav zato lahko tudi rečemo, da so imela pisala montblanc že v polpretekli zgodovini odlično zgodbo, danes pa jih uporabljajo zlasti tisti tradicionalisti, ki še vedno črke prelivajo na papir namesto na tipkovnico in so obenem zvesti klasični estetiki, pisavi. »Uporabljajo jih zbiratelji, entuziasti pa tudi investitorji, kajti trg z omejenimi modeli se veča, s tem pa tudi vrednost tovrstnih instrumentov za pisanje.«

Prestiž okoli milijona dolarjev

In o kakšen prestižu pisal lahko govorimo v ljubljanskem butiku na Mestnem trgu? »Vhodni modeli pisal se začnejo cenovno malenkost nad 100 evri (tako imenovani roller-balli), nalivna peresa okvirno od 300 evrov, črnila in polnila različnih odtenkov in barv od 15 evrov dalje. Prestižnejša in ekskluzivnejša pisala so na voljo od 1000 evrov naprej, omejene serije so cenovno še višje kotirane,« pove sogovornik. Na vprašanje, ali bi se dalo nalivnik iz serije Boheme, posut s 1430 koščki briljanta, zraven pa je dodano še 18-karatno zlato (njegovo vrednost so ocenili na nekaj manj kot milijon dolarjev) pri njih tudi naročiti, iskreno odgovori: »Za omenjeni izdelek ne morem ravno garantirati, ker je čakalna doba pri takih manufakturnih mojstrovinah lahko tudi nekaj let, sem pa prepričan, da se bo za resnega interesenta dalo v matični tovarni naročiti praktično vse, kar lahko izdelajo. Tudi take kose, ki bodo popolnoma unikatni in izdelani po individualnih željah, ki bo tak pisalni instrument popolnoma personaliziralo.«

Sicer pa so ponudbo v ljubljanskem butiku nadgradili še z usnjenimi izdelki, elegantnim nakitom, modnimi očali. »Ravno tako tudi določene kose nalivnih peres, ki so kolekcionarsko zelo zanimivi. Portfelj izdelkov smo skrbno in premišljeno izbrali s pomočjo ekipe iz Montblanca, ki ničesar ne prepušča naključju.«