Raziskovalci so pregledali skoraj 17 tisoč ljudi z anoreksijo in okoli 55 tisoč ljudi, ki za to boleznijo ne trpijo, iz 17 različnih držav. Vse DNK-je so analizirali z namenom, da bi odkrili mutacije v genski osnovi, ki bi se med tema dvema skupinama razlikovala. Odkrili so, da obstajajo genske mutacije, ki nadzorujejo metabolizem telesa, predvsem povezane z ravnmi krvnega sladkorja in telesne maščobe.

Raziskovalci vlogi genetike pri anoreksiji niso prišli povsem do dna, a sumijo, da bi določenim ljudem lahko omogočala, da svoja telesa lahko dlje.

»Ko ljudje hujšajo, se oglasijo signali, ki spodbudijo apetit in nekako povedo, kdaj je dovolj. So zelo pomembni za nadzor lastne teže,« je povedala profesorica psihiatrije Janet Treasure iz Londona. Po njenih besedah je mogoče, da se ti signali pri ljudeh z anoreksijo ne vklopijo.

Gre za pomembno raziskavo predvsem na področju razumevanja bolezni, na katero moramo gledati kot na kompleksno mešanico vidikov telesa in uma, ki medsebojno sodelujeta in povzročata motnjo. Ta ugotovitev bo morda prepričala več ljudi v zdravljenje, upa Treasurjeva.

»Močno spodbujamo raziskovalce, da preučijo rezultate te študije in razmislijo, kako lahko prispeva k razvoju novih zdravil, da bomo lahko odpravili bolečino in trpljenje zaradi motenj hranjenja,« je povedal Andrew Radford, izvršni direktor dobrodelne organizacije za motnje hranjena Beat.