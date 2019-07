Policija je opozorilo izdala po tem, ko je v soboto zasačila enega izmed prebivalcev, ki je v stranišče, sicer neuspešno, poskušal odplakniti metamfetamin in nekaj osebnih stvari. Moškega so prijeli, a policija opozarja, da je problem veliko večji. Droge iz kanalizacijskega sistema najprej končajo v zadrževalnih ribnikih za predelavo vode, še preden potujejo naprej v smeri toka. Če bi droge prišle dovolj daleč, bi jih lahko zaužili tudi krokodili, so v skrbeh policisti.

»Race, gosi in druge kokoši se zadržujejo ob naših čistilnih ribnikih, zato si ne znamo predstavljati, kaj bi se zgodilo z njimi, če bi prišle v stik z drogo,« so sporočili s policijske postaje Loretto.