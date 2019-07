Nemka bo tako 1. novembra nasledila Luksemburžana Jean-Clauda Junckerja in bo prva ženska na čelu te evropske institucije.

"Zelo sem počaščena," je po objavi izidov glasovanja pred poslanci dejala von der Leynova. "Zaupanje, ki ste mi ga izkazali, je zaupanje v Evropo, ki se je pripravljena boriti za prihodnost," je dodala. Povedala je še, da je pred njo velika odgovornost in da se njeno delo začenja zdaj. Poslance pa je pozvala h konstruktivnemu sodelovanju v prizadevanjih za močno Evropo.

Za izvolitev je potrebovala absolutno večino glasov, kar je v tokratnem primeru 374, ker štirje od skupno 751 poslancev niso prevzeli mandatov. Junckerja je pred petimi leti podprlo 422 evroposlancev.

Tokrat je šlo bolj na tesno, vse do konca pa je bilo napeto, saj ni bilo jasno, ali bo nemški obrambni ministrici, ki so jo pred dvema tednoma za kandidatko za predsednico Evropske komisije izbrali voditelji držav članic, v parlamentu uspelo zbrati zadostno podporo. Možnosti za njeno izvolitev so se okrepile šele popoldne tik pred glasovanjem, ko se je izvedelo, da jo poleg poslancev Evropske ljudske stranke ter liberalcev podpira tudi večina socialistov in demokratov.