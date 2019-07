Nekdanji nogometaš Milana, Rome in brazilske reprezentance Cafu je zabredel v hude finančne težave, njegov dolg do upnikov pa naj bi znašal več milijonov evrov. Kot poroča brazilski časopis Folha de S.Paulo, je 40-letnik v rdeče številke zašel zaradi svoje športne agencije Capi Penta International Football Player. To vodi s soprogo Regino, zaradi dolga pa je že prodal pet nepremičnih, grozi pa mu, da jih bo izgubil še 15.

»To so moje zasebne težave. Lahko se odrečem svojim nepremičninam, avtomobilom in domu. Odrečem se lahko čemurkoli, da poplačam dolgove,« naj bi za časopis dejal Cafu. Devetinštiridesetletnik, ki je za Milan in Romo odigral skoraj 400 tekem, s 142 nastopi pa je tudi rekorder v brazilski reprezentanci, trenutno dela kot ambasador za prihajajoče svetovno prvenstvo v Katarju leta 2022.