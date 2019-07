Policisti so Kolumbijca zaslišali. Ko so mu odstranili lasuljo, so ugotovili, da ima na glavi nalepljen popolnoma zaprt paket. V njem so odkrili 503 grame kokaina, vrednega več kot 30.000 evrov. Policija je odkritje kokaina šaljivo označila za Operacijo tupe, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Kolumbijca so na letališču El Prat v Barceloni, ki je drugo najbolj prometno v Španiji, aretirali konec junija.

Španija, ki ima zgodovinske vezi z Latinsko Ameriko, predstavlja pomembna vrata, skozi katera predvsem iz Kolumbije v Evropo prihaja kokain. Tihotapci se v poskusu, prebiti se mimo carine, pogosto zatekajo k izjemno kreativnim načinom skrivanja mamila.

Španska policija je v minulih letih kokain med drugim odkrila v prsnih vsadkih, izdolbenih ananasih, blazini na invalidskem vozičku, mavcu, ki ga je imel človek na zlomljeni nogi, in v 42-delnem servisu.