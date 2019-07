Državni svetniki so veto na novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter na novelo zakona o nepremičninskem posredovanju izglasovali v ponedeljek. Medtem ko slednji kaže na ponovno potrditev, pa napoved glasovanja poslanskih skupin za zdaj ne obeta zadostne podpore noveli zakona o financiranju šolstva. Pri prvem glasovanju jo je podprlo 42 poslancev.

Novela zakona, s katero naj bi uresničili ustavno odločbo glede financiranja zasebnih osnovnih šol z javnoveljavnim programom, je namreč razdvojila tudi koalicijo. V LMŠ, SD, SAB in DeSUS so jo podprli, medtem ko je bila SMC vzdržana in vztraja, da bo tako glasovala tudi v četrtek. Predlog so podprli tudi poslanci Levice in poslanca narodnih skupnosti. Proti so bili v SDS, NSi in SNS, kjer je prav tako pričakovati enako glasovanje kot prvič.

Poslanec SMC Gregor Perič je po izglasovanem vetu v izjavi novinarjem zagotovil, da si ne bodo premislili, političnih pritiskov pa da ne čuti. Na vprašanje, ali minister za izobraževanje Jernej Pikalo še uživa njihovo zaupanje, je Perič odgovoril, da mora minister sam oceniti, ali uživa širše zaupanje, pomemben pa je morebiten signal premierja Marjana Šarca.

V DeSUS so ocenili le, da je rezultat ponovnega odločanja o zakonu zelo negotov, zato ga tudi ni mogoče napovedati. Medtem so v SAB danes na facebooku ocenili, da stališča strank do tega vprašanja jasno kažejo, katere so levosredinske in katere desne. »V SAB našega stališča ne spreminjamo: smo za močno javno šolstvo in zato proti izenačitvi financiranja javnih in zasebnih osnovnih šol,« so zagotovili.

V SDS upajo, da bodo poslanci ob vnovičnem glasovanju zmogli preseči »svojo ideološko zagrenjenost«. Tudi po mnenju NSi bi bilo prav, da bi pravo prevladovalo nad političnim kupčkanjem.

Čeprav presenečenj ne gre izključiti, je bolj gotova podpora noveli zakona o nepremičninskem sodelovanju, ki omejuje plačila za nepremičninsko posredovanje pri najemu in dodatne stroške, ki jih nepremičninske agencije lahko zaračunavajo svojim strankam. Novelo, ki jo je predlagala Levica, je pri prvem glasovanju podprlo 48 poslancev.

Poslanci bodo o obeh zakonih odločali v času parlamentarnih počitnic. Tako je zlasti za koalicijo oz. zagovornike predlogov pomembno, da zagotovijo prisotnost poslancev in nujnih 46 glasov. Rezultat glasovanja lahko pomembno vpliva tudi na politični prostor, saj novela zakona o financiranju šolstva razdvaja koalicijo, novela zakona o nepremičninskem posredovanju pa je za zdaj edina uresničena zaveza iz sporazuma o sodelovanju vlade z Levico.

Usodo obeh novel bo nakazalo že odločanje odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, ki bo zasedal v sredo ob 11. uri, ter odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki se bo sestal ob 13. uri.