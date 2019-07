Tukaj so se namreč dobički na letni ravni okrepili za 9,8 odstotka in je bil najboljši sektor. V drugem kvartalu se za podjetja v S&P 500 pričakuje minimalna rast dobičkov na letnem nivoju. Med boljšimi sektorji pa ponovno najdemo farmacijo, kjer se pričakuje rast dobičkov v višini 2 odstotka. Najvišja pričakovanja pa imajo vlagatelji tokrat od finančnih podjetij. Višji nakupi lastnih delnic, ki posledično zvišujejo dobičke na delnico, pa so glavni razlog za pričakovano rast dobičkov v višini 4,3 odstotke. Znotraj farmacevtskega sektorja smo bili v zadnjem tednu deležni tudi precejšnih sprememb na političnem področju. Trumpova administracija je namreč ukinila predlog zakona, ki bi zvišal pritisk na cene na področju zdravstvenih zavarovalnic. Te so posledično zabeležile visoke rasti njihovih delnic. UnitedHealth Group se je okrepila za okoli 7 odstotkov. Podobne rasti pa sta zabeležili tudi Humana in Anthem. Se je pa med vlagatelje priplazil strah, da bi lahko administracija pritisnila na proizvajalce. Zato so cene delnic podjetij kot so Prizer in Merck upadle za okoli 3 do 4 odstotke. V predvolilni tekmi je zdravstvo vedno na tapeti in tako bo verjetno tudi tokrat. Do tokrat je sicer še kar nekaj časa in vlagatelje bo to verjetno skrbelo nekoliko kasneje. Vidimo, da bodo dobički v drugem kvartalu na podobnih nivojih kot leto dni nazaj. Dobri makroekonomski podatki na področju dela, inflacije ter tudi gospodarstva na sploh se ne prelivajo v višje dobičke podjetij. Zavedati se je potrebno, da so marže ameriških podjetij na rekordih in da bo višje dobičke prinesla samo višja prodaja. Ta pa ob rasti BDP-ja v rangu 2-3 odstotka težko raste kaj več. Za višje cene delnic tako potrebujemo višja vrednotenja, ki pa ob ponovnemu razvrednotenju cene denarja niso nemogoča. Ameriška podjetja bodo tudi letos generirala presežna denarna sredstva, katera bodo vrnila vlagateljem v obliki dividend in z nakupi lastnih delnic. V prvem kvartalu so izplačala skupaj preko 300 milijard dolarjev (na letnem nivoju pa številka znese preko 1300 milijard dolarjev). Skupni bruto donos za vlagatelje pa tako znaša 5,4 odstotka in je med višjimi v zadnjih letih.

Pričakovanja za drugi kvartal so tako relativno nizka. Ali jih bodo podjetja presegla pa bomo kmalu videli.