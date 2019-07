Argentinski trener Madridčanov Diego Simeone očitno želi za prihajajočo sezono sestaviti izredno močan napad. Joao Felix, Alvaro Morata and Marcos Llorente so že podpisali pogodbe, med potencialnimi prišleki pa se sedaj ponovno omenja James Rodriguez. Spisek napadalcev je še bolj navdušujoč, če dodamo, da sta Atleticu že sicer na voljo Thomas Lemar in Diego Costa.

Rojiblancosi si seveda želijo dosegati več zadetkov, prav Kolumbijec Rodriguez, sicer član mestnega rivala Reala, bi lahko bil manjkajoči delček napadalske sestavljanke, saj zadetkom praviloma v enaki meri dodaja ključne podaje, čeprav se na posoji pri Bayernu ni naigral. Hkrati pa bi bil lahko takšen nabor zvenečih imen tudi preglavica, saj bodo nekateri morali greti klop več kot drugi. Je pa gotovo vsaj to, da konkurence pri rdeče-belih ne bo manjkalo, menijo pri Marci.