Največji evropski nizko cenovni prevoznik je naročil 135 modelov letala boeing 737 xax, ki pa so ostali še neuporabljeni po dveh letalskih nesrečah tega modela v Indoneziji in Etiopiji, v katerih je umrlo 346 ljudi. Ameriški proizvajalec letal še ni prepričala regulatorjev, da so modifikacije programske opreme letala primerne za zagotovitev njegove varnosti. Posledično so iz irskega podjetja sporočili, da bodo v poletnih mesecih prihodnjega leta precej zmanjšali število poletov. Do marca 2021 po novem načrtujejo prevoz 157 milijona potnikov. Pred tem so predvidevali, da se bo število gibalo okoli 162 milijonov.

Ryanair je hkrati pričel iskati najmanj dobičkonosne baze, ki bi se jim lahko odpovedali do letošnjega novembra. Direktor podjetja Raynair Michael O’Leary je povedal, da ostajajo zavezani letalu 737 Max in upajo, da bo lahko ponovno letelo že do konca letošnjega leta.