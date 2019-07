Evropska unija si bo še naprej prizadevala rešiti jedrski sporazum z Iranom, zato za zdaj ne bo sprožila mehanizma za reševanje sporov zaradi iranskega odstopanja od določil o bogatenju urana, je včeraj dejala šefinja evropske diplomacije Federica Mogherini. Evropski zunanji ministri, ki so včeraj sestankovali v Bruslju, niso povedali, kakšni bi lahko bili nadaljnji koraki, so pa dejali, da bodo še dali priložnost diplomatski rešitvi. To utegne razjeziti Združene države, ki so edine odstopile od sporazuma. Dogovor z Iranom »ni dobrega zdravja, je pa še vedno živ«, je ocenila Mogherinijeva. »Ne vem, ali mu bije zadnja ura. Upam, da ne,« je dodala.

ZDA so po odstopu od sporazuma spet okrepile sankcije proti Iranu in zagrozile podjetjem po svetu, ki bi z njim trgovale. EU ter še pet držav podpisnic pa vztraja pri sporazumu, pri čemer Iran zahteva, da uvedejo mehanizem za izogibanje ameriškim sankcijam. Slovenski zunanji minister Miro Cerar je včeraj napovedal, da bo v mehanizmu sodelovala tudi Slovenija, enako so napovedale Avstrija, Belgija, Finska, Nizozemska, Španija in Švedska, zanimanje izražajo tudi tretje države.

Ker mehanizem še ni zaživel, Teheran postopoma odstopa od zahtev v sporazumu. EU pa ga poziva k doslednemu spoštovanju dogovora in opozarja, da je iransko načelo »manj za manj«, torej manj spoštovanja pravil za manj koristi zaradi ponovne uvedbe ameriških sankcij, nesprejemljivo. A kljub temu za zdaj ne načrtuje ponovne uvedbe sankcij. agencije