Potem ko si je Olimpija med četverico slovenskih udeležencev v evropskih tekmovanjih s porazom proti Rigasu privoščila največji spodrsljaj, je edina dosegla zmago v uvodnem krogu prve lige. Najbolj je razočaral prvak iz Maribora, ki se v Ljudskem vrtu ni znal sprijazniti s porazom proti Triglavu.

»Rumena družina« je tako močno okrepila zasedbo, da bi se lahko podala v dirko za naslov prvaka, a je na obeh uradnih preizkušnjah nove sezone po naivnih napakah v obrambi prejela že pet zadetkov. Ko je trener Simon Rožman neambiciozno izjavil, da bi bil ob koncu jesenskega dela prvenstva zadovoljen z manj kot desetimi točkami zaostanka za Mariborom in Olimpijo, je igralcem dal alibi za slabše predstave. Ob Kamniški Bistrici se je prvenstvo začelo s skromnim remijem (2:2) proti Rudarju, ko so Domžale dvakrat lovile zaostanek. Polomila ga je Mura, ki je v Celju s slabšim kadrom kot lani zapravila prednost dveh golov.

Dogajanje na majhnem igrišču v Spodnji Šiški je razkrilo, da Bravo po šampionski sezoni v drugi ligi še ni povsem pripravljen za najvišjo raven tekmovanja. Olimpije se je lotil preveč previdno, kar so izkušenejši gostje znali kaznovati. Da Bravo v boju za obstanek ne bo samo simpatičen, ampak tudi tekmovalen, bodo morale biti reakcije igralcev hitrejše in odločnejše. Morda se bo kmalu izkazalo, da ima Bravo v igralskem kadru preveč drugoligaškega pridiha za konkurenčno nastopanje med najboljšimi. Enako velja za povratnika v prvo ligo Tabor iz Sežane, ki na uverturi v novo sezono ni imel možnosti za presenečenje proti Aluminiju (2:0). Kidričani so z Olimpijo poravnani na vrhu lestvice, a že naslednji krog prinaša derbi Ljubljanske kotline, ko bodo v Stožicah v nedeljo zvečer gostovale Domžale.

Olimpija je po evropski zaušnici pokazala dovolj znanja in spretnosti, da je zanesljivo dobila mestni derbi z Bravom (2:0). Ljubljanski novinec v prvi ligi se je izkazal z organizacijo tekme in navijačem pred vhodom na stadion ponudil spremljevalni program. Najmlajši klub v tekmovanju je že na prvoligaški premieri razprodal glavno tribuno na stadionu, a je navijače bolj kot uspešna zgodba Brava pritegnil čar ljubljanskega derbija, ki se je na sceno vrnil po dolgih desetih letih zatišja.

Darko Milanič kršil protokol 1. SNL

Po razigrani predstavi na Islandiji je Maribor treščil ob Triglav in ljubljanskega sodnika Dejana Balažiča, ki se je izgubil v Ljudskem vrtu in si privoščil vsaj tri odmevne napake, ki so neposredno vplivale na potek tekme. Slaba dnevna forma Balažiča je bila dovolj, da je Maribor poiskal dežurnega krivca za nepričakovan začetek prvenstva in znova odprl fronto proti sodnikom, ki je že v minuli sezoni presegala meje okusnega. Namesto da bi Maribor poiskal razloge za poraz proti Triglavu tudi v svoji »taktični kulturi«, saj je tekmo začel celo brez napadalca, se je odzval tako užaljeno, da je trener Darko Milanič bojkotiral tiskovno konferenco.

Najtrofejnejši trener na slovenski klubski sceni je zamudil priložnost, da bi Triglavu z udeležbo na konferenci za medije izkazal spoštovanje in mu javno čestital za senzacijo. Milaniču zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz protokola prve lige grozi kazen disciplinskega sodnika. Morda bo kaznovan še kdo od vrhovnega osebja v klubu, ki ni mogel brzdati čustev v komunikaciji z glavnim sodnikom po tekmi.

Dodajmo, da se je Triglav izkazal kot edini prvoligaš, ki je tekmo uvodnega kroga začel z enajstimi igralci s slovenskim potnim listom. Najmanj domačih igralcev je imela v udarni postavi Olimpija (3), ki je komaj zadostila kriteriju nogometne zveze, da so v kadru za tekmo lahko največ trije igralci zunaj Evropske unije. To so bili Kamerunec Bagnack, Srb Brkić in Albanec Čekiči, medtem ko državljana Bosne in Hercegovine Suljića rešuje, da ima tudi madžarski potni list. Od vseh 110 nogometašev, ki so za deseterico klubov v začetnih postavah odprli 29. sezono v prvi slovenski ligi, ima tretjina igralcev tuje državljanstvo.