Policisti so racije med drugim izvedli v mestu Gallarate na severu Italije, ki leži v bližini milanskega letališča Malpensa. Tam so aretirali 60-letnega Fabia Del Bergiola, ki je na parlamentarnih volitvah leta 2001 kandidiral za neofašistično stranko Nova sila. V njegovem domu so našli več pušk, pištol, bajonetov in več kot 800 kosov streliva. Našli so tudi nacistične simbole.

V skladišču v bližini manjšega letališča Rivanazzano Terme, ki leži približno 70 kilometrov jugozahodno od Milana, so našli raketo zrak-zrak tipa matra francoske izdelave. "Med operacijo je bila zasežena povsem delujoča raketa zrak-zrak, ki jo je uporabljala katarska vojska," je sporočila policija.

Dostop do skladišča sta imela 42-letni Švicar Alessandro Michele Aloise Monti in 51-letni Italijan Fabio Bernardi, ki so ju prav tako aretirali.

Racije so izvedli v okviru preiskave Italijanov, ki so se borili proti proruskim separatistom na vzhodu Ukrajine. Del Bergiolo je po navedbah policije skušal raketo prodati tem borcem.