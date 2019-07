Dosor Radenci, ki sodi med sodobno zasnovane in kakovostne slovenske domove starejših občanov, je pred kratkim dobil novega lastnika. Senecura, največji zasebni upravitelj domov za starejše v Avstriji, ki je del mednarodne mreže domov za starejše francoskega koncerna Orpea, je Dosor prepoznal kot prvo točko za širitev na slovenski trg. Senecura v Avstriji skupno upravlja 84 ustanov za zdravstveno varstvo in oskrbo.

Načrtuje nadaljnji skupni razvoj obeh družb

Radenci so, glede na neposredno bližino Avstrije ter tradicijo termalnega središča, lokacija z izrazitim potencialom razvoja različnih storitev za potrebe starejše populacije. Ker Dosor v lokalnem okolju in v celotnem slovenskem prostoru dosega ugled in prepoznavnost, je Senecura našla stično točko in priložnost za vstop v Slovenijo prav v Radencih, prav tako pa načrtuje nadaljnji skupni razvoj obeh družb v sloganu »Blizu ljudem«. »Omenjena poslovna filozofija je v Dosorju prisotna že od začetka delovanja v letu 2008. S srčnim in profesionalnim pristopom do stanovalcev, svojcev, zaposlenih, lokalne skupnosti in drugih deležnikov je dosedanje vodstvo s sodelavci to izkazovalo v vseh svojih aktivnostih,« je na današnjem medijskem druženju poudarila Mateja Hauser, vodja Dosorja, in dodala, da z vodstvom in strokovnimi službami Senecure vzpostavljajo konstruktiven poslovni odnos. »Prepričani smo, da bomo drug od drugega črpali dobre prakse in znanje ter tako hitreje in bolj učinkovito razvijali ter nadgrajevali storitve, ki jih potrebujejo starejši sedaj in v prihodnosti. Verjamem, da bomo uspešno prepletli dosedanja koncepta delovanja obeh sistemov.«