Kot pravi Jože Bavcon, vodja Botaničnega vrta, izbor rastlinja temelji na avtohtonih vrstah, ki so po možnosti še medovite, estetsko zanimive in prilagojene na razmere, v katere bodo zasajene. »Prav zato smo na Slovensko cesto dali mali jesen (Fraxinus ornus), ki ima bogata bela metličasta socvetja, je lep, dišeč, medovit, prenese sušo in ni preveliko drevo,« pove sogovornik, ki omeni tudi, da sama podoba zasaditve ni njihova domena. »Naredili smo le recenzijo drevesne vrste in namesto predvidenega ginka izbrali avtohtono kraško vrsto in s tem v mestno središče vnesli nekaj Sredozemlja, tako kot je to delal že Plečnik,« pove strokovnjak. Doda: »Ginko je zelo veliko drevo, tukaj pa je bilo zaradi omejitev s prostorom pod zemljo treba izbrati srednje velika drevesa. Hkrati je listje ginka jeseni drseče, kar ni primerno za površine za pešce.«

Brez dodatnega zalivanja Tudi lani prenovljena Gosposvetska cesta ima podobno zgodbo pri izboru dreves. Črni gaber (Ostrya carpinifolia) je po besedah strokovnjaka spet kraška in toploljubna vrsta. »Soplodja so podobna celo hmelju, kar nekje nakazuje pot do Pivovarne Union, hkrati pa gre za nadaljevanje kraških sušno vzdržnih vrst. Podobno je v Dalmatinovi ulici, kjer smo izbrali drugo toploljubno in tudi na Krasu prisotno vrsto mokovec, katere plodove so včasih uporabljali za dodatek moki,« še pove Bavcon, ki poudari prednost bogatega socvetja, ki je paša za čebele, jeseni kobuli rdečih plodov pa predstavljajo hrano za ptiče. Vmesni čas pa belkasto spodaj obarvani listi dajejo poseben čar tej vrsti, še posebej takrat, ko zapiha veter in se listje dobesedno pobeli. Križ Slovenske, Gosposvetske in Dalmatinove je tako postal, vsaj kar zadeva zasaditev dreves, pravi kraški križ. »Vse vrste so zelo odporne proti suši. Ko se le ukoreninijo, ne potrebujejo dodatnega zalivanja,« je razložil strokovnjak.