"Ta mehanizem stopa intenzivno v življenje. Slovenija ga podpira in se mu namerava v polni meri pridružiti, v korist našega gospodarstva," je povedal Cerar ob robu zasedanja zunanjih ministrov EU v Bruslju.

Visoka zunanjepolitična predstavnica unije Federica Mogherini je po Cerarjevih besedah poročala, da število članic unije, ki se želijo pridružiti temu mehanizmu, narašča, in da zanimanje izražajo tudi tretje države.

Sodelovanje v mehanizmu naj bi po trenutnih neuradnih informacijah zanimalo dvanajst članic unije, in sicer vključno s tremi ustanoviteljicami.

Da bo ta mehanizem smiseln, je treba najprej zagotoviti preživetje iranskega jedrskega dogovora, normalne odnose z Iranom ter mir in stabilnost v regiji, je še izpostavil Cerar.

Mehanizem Instex (Instrument in Support of Trade Exchanges) so vzpostavile Nemčija, Francija in Velika Britanija konec januarja, da bi zagotovile nadaljnje trgovanje evropskih podjetij z Iranom kljub ameriškim sankcijam proti državi.

Ukrep je del prizadevanj za ohranitev mednarodnega dogovora o iranskem jedrskem programu, po katerem se je Teheran zavezal, da ne bo razvijal jedrskega orožja, v zameno pa je mednarodna skupnost odpravila del gospodarskih sankcij proti državi.

Nemčija, Francija in Velika Britanija - države, ki so vzpostavile ta finančni mehanizem v obliki namenske družbe, so poleg ZDA, Rusije in Kitajske leta 2015 izpogajale sporazum z Iranom.

Nato je ameriški predsednik Donald Trump, ki trdi, da je dogovor slab in ne naslavlja ključnih problemov - iranskega balističnega programa in njegove negativne vloge v regiji, lani odrekel podporo sporazumu in znova uvedel sankcije proti državi.

Namen namenske družbe (v angleščini special purpose vehicle ali SPV) s sedežem v Parizu je zagotoviti zadostne gospodarske koristi Iranu v okviru tega dogovora ter preprečiti njegov propad in obnovitev dejavnosti za razvoj jedrskega orožja.