Tehnologija vertikalne pridelave zelenjave omogoča leta 2014 ustanovljenemu startupu Plenty iz San Francisca gojenje zelenjave v velemestih, ki se jih je oprijel izraz »prehranske puščave«, saj večina njihovih prebivalcev nima dostopa do svežih in zdravih, cenovno sprejemljivih živil. Plenty razvija znanost gojenja rastlin v zaprtih prostorih, brez uporabe pesticidov in herbicidov, s svojo pionirsko tehnologijo pa porablja v primerjavi s tradicionalnimi metodami kmetovanja le en odstotek obdelovalne površine in pet odstotkov vode. Lani so začeli v Seattlu, kjer imajo prebivalci zgodovinsko zelo omejene možnosti dostopa do sveže zelenjave in sadja, graditi več kot 9000 kvadratnih metrov veliko stavbo za gojenje sveže zelenjave.

V startupu gojijo zelenjavo na visokih nosilcih, iz katerih rastline izraščajo horizontalno, kot pravijo, pa ta metoda omogoča cenejše odvajanje odvečne toplote, ki jo oddajajo svetila LED, in zmanjšuje potrebe po energiji, potrebni za dostavo hranil rastlinam. Trenutno se še vedno osredotočajo na zeleno zelenjavo, vrste solat, ohrovt, rukolo in komarček ter ustvarjajo popoln »recept« hranil, klimatskih pogojev in porabe vode za izboljšanje okusa svojih pridelkov. Podjetje deluje na jugu San Francisca v 18.000 kvadratnih metrov velikih prostorih, a uporabljajo le manjši del za pridelovanje zelenjave za prodajo. Večino prostorov namenjajo testiranju, raziskavam in razvoju. Njihovo zelenjavo je sicer že več kot leto dni mogoče kupovati po spletu in v manjših trgovinah z živili v San Franciscu.